Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, 25 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.M.B., 22 yaşındaki isminin baş harfleri K.Y.A.A. ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.I.S’nin evinde yapılan aramada yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da yaşayan zanlıların uyuşturucu madde tasarruf edip sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, ekipleri gören M.S.B.'nin kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Polis, evde yapılan aramada M.S.B.'nin yatak odasında 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini aktardı. Polis, üç zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise 100 dolar, 80 euro ve 30 sterlin bulduklarını söyledi. Polis, M.S.B.'nin gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin TL'ye aldığını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının ise PGM Parmak İzleri Şubesi'ne gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, aranan şahıs, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek soruşturma amaçlı zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.S.B., K.Y.A.A. ve İ.S.'nin 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.