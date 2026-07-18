Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Faruk Balıcak (E-36), 24 Nisan tarihinde saat 08.00 sıralarında yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde, yönetimindeki RP 311 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Teknofest Çemberine geldiğinde, sağından çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada çemberi dönmekte olan Serkan Şahin (E-44) kullanımındaki elektrikli scooterin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan scooter sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle, genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Serkan Şahin, sevk edildiği Kolan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.