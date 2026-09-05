Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin daveti üzerine, olağanüstü üçlü zirve gerçekleştirmek üzere salı günü Mısır’ın El Alamein kentine gideceği haber verildi.

Fileleftheros’un “Mısır’la Olağanüstü Üçlü Zirve” başlıklı haberinde, EL Sisi’nin Hristodulidis ve Miçotakis’i “El Alamein International Airshow” organizasyonu için davet ettiği belirtilerek, davetin “Çok önemli bir zamansal konjonktüre denk geldiğine dikkat çekildi.

Rum, Yunan ve Mısırlı liderlerin salı günkü toplantısının Mekke Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Mısır’ın da bu anlaşmaya katılabileceği tartışmalarının yaşandığı bir döneme denk geldiğine işaret eden gazete, “El Sisi’nin davetinin çok önemli ve Mısır hükümetinin niyetine ilişkin mesaj niteliğinde” görüldüğünü yazdı.

Gazete, Mısır ile olağanüstü üçlü zirve yapılacağını “HellasJournal” isimli Yunan internet gazetesinin dünkü haberine dayandırdı. Kahire’nin görüşme davetinin zamanlamasına dikkat çekilen haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması’nın imzalanması , bu anlaşmaya Mısır’ın da dahil edilmek istenmesi, Türk ve Yunan taraflarının Ege’deki deniz yetki alanlarıyla ilgili görüş ayrılıkları ve Fransız Meridiam’ın da büyük ortak katıldığı GSI projesiyle ilgili gelişmelere vurgu yapıldı.

HellasJournal, diplomatik kaynakların haberini doğrulayarak, salı günkü olağanüstü üçlü zirveyi "Önemli gelişme" diye nitelediklerini aktardı. Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in birkaç ay önce Mısır'a giderek El Sisi ile görüştüğü ve o görüşmede sözde Rum doğal gazının 2027-2028'de Mısır üzerinden Avrupa'ya ihraç edilmesi hedefiyle Cronos ve Afrodit yataklarının ticari açıdan değerlendirilmesi anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.