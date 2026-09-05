Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve başka yetkililerin, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin sızdırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği “Başkanın Kişisel Verilerinin Sızdırılması” başlıklı haberinde, İtalyan siber güvenlik uzmanı Antrea Mavila’nın konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, İtalyan siber güvenlik uzmanı Antrea Mavila, gazeteye yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile hükümetin diğer yetkililerinin, telefon numaraları ile e-posta adreslerinin sızdırıldığını söyledi.

Hristodulidis’in kullandığı görülen cep telefonlarının numaraları ile e-posta adresinin kaydedildiğini, kendilerine sunulan verilerin ne kadar gerçek olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Mavila, sızdırılan yetkililere ait bazı cep telefonu numaraları ile kullanılan numaraların aynı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Manivela ayrıca ele geçirilen bu bilgilerin elektronik “Phishing” (Oltalama), kötü amaçlı yazılım dağıtımı, sosyal mühendislik saldırıları ve başka saldırılar için kullanılabileceği tehlikesinden de söz etti.

Gazete, siber güvenlik konularıyla ilgilenen yetkili kişilerin, Mavila’nın gündeme getirdiği konulardan haberdar olduklarını ve öngörülen prosedürler ile bilindik yöntemler temelinde Mavila tarafından gündeme getirilen bilgilerin değerlendirdiğini belirtti.

-Hristodulidis’e zırhlı araç

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i taşıyacak yeni bir zırhlı aracın alınması için girişimlerin başladığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı’nı taşıyacak 595 bin euro değerindeki zırhlı aracın alınması için ihaleye çıkılmadığını yazan gazete, devletin alım için müzakere yoluna gittiğini belirtti.

Habere göre, Maliye Bakanlığı da zırhlı araç alımı için ilgili ödeneğin serbest bırakılması için Maliye Meclis Komitesi’ne mektup gönderdi.

Gazete aynı haberinin içinde Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı çerçevesinde, AB yetkililerinin ve liderlerinin taşınması için 12 zırhlı limuzin kiraladığını yazdı.

Gazete, 12 zırhlı aracın Almanya’dan getirildiğini ve on günlüğüne kiralandığını yazarak, devletin bunun için 140 bin euro ödediğini belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi, Avrupa Birliği’nden giderlerin karşılanmasını talep edecek.