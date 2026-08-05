Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, İstanbul'a geldi.

Tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Trabzonspor formasıyla taraftarları selamlayan Mohamed Salah, "üçlü" çektirdi. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor taraftarı, büyük sevinç yaşadı.

Mısırlı futbolcu, taraftarları selamlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bu akşam Trabzon'a gidecek olan Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

SALAH’ PREMİER LİG EFSANELERİ ARASINDA

Mısır futbolunun yetiştirdiği yıldızların başında gelen "Mısır Kralı" lakaplı Salah, yeni sezonda yeteneklerini bordo-mavili formayla sergilemeye hazırlanıyor.

Elde ettiği başarılarla Premier Lig efsaneleri arasına giren Mısırlı yıldız futbolcu, Türk futboluna adım atacak en kariyerli futbolculardan biri olarak göze çarpıyor.

Liverpool'a 2017 yazında 42 milyon avro bonservisle Roma'dan transfer olan Salah, performansıyla Premier Lig ve 134 yıllık tarihe sahip "Kırmızılar"ın unutulmazları arasına girdi.

Alman Teknik direktör Jurgen Klopp önderliğinde kurulan Liverpool kadrosunun önemli aktörlerinden biri haline gelen Salah, 2017-2026 yıllarında giydiği "Kırmızı" formayla 5 sezonda 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Liverpool'daki ilk sezonunda 44 kez rakip fileleri havalandırarak kulüp rekoru kıran Salah, Ian Rush ve Roger Hunt ile bir sezonda 40 ve üstü gol atan üç oyuncudan biri oldu.

Mısırlı yıldız, 193 gol attığı Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

PREMİER LİG'DE 4 KEZ GOL KRALI OLDU

Salah, 4 kez gol kralı olduğu Premier Lig'de 2 defa da yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla ikişer Premier Lig ve Lig Kupası ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.