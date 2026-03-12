

Bölgede etkili olan zayıf yüksek basınç sistemi nedeniyle hava bugün genel olarak açık olacak. Öğleden sonra saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde ve güneybatı bölgelerinde bulutlanmanın artması bekleniyor. Rüzgârların kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman 3 ila 4 Beaufort, yer yer 4 ila 5 Beaufort kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. Deniz batı kesimlerde biraz dalgalı, diğer kıyılarda ise hafif dalgalı olacak.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yaklaşık 20 derece, kıyı kesimlerinde 21-22 derece, yüksek dağlık bölgelerde ise 10 derece civarında olması bekleniyor.

Gece saatlerinde hava çoğunlukla açık olacak. Rüzgârlar kuzeyli yönlerden 3 ila 4 Beaufort kuvvetinde esecek. Sıcaklık iç kesimlerde yaklaşık 6 dereceye, kıyılarda 9-10 dereceye, yüksek dağlık bölgelerde ise 2 dereceye kadar düşecek ve yer yer don oluşabileceği belirtiliyor.

Cuma günü yüksek bulutların artmasıyla birlikte atmosferde taşınan tozun zaman zaman yoğunlaşması bekleniyor. Öğleden sonra saatlerinde özellikle dağlık kesimlerde yer yer hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Cumartesi günü hava daha çok bulutlu olacak. Yerel sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü fırtınalar görülebileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise özellikle öğleden sonra saatlerinde dağlık ve doğu kesimlerde yer yer yağmur veya fırtına bekleniyor.

Sıcaklığın Cuma günü önemli bir değişiklik göstermemesi, Cumartesi günü ise düşerek mevsim normallerine yakın seviyelere gerilemesi, Pazar günü ise yeniden bir miktar yükselmesi öngörülüyor.