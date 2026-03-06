Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur; pazar ve pazartesi günleri ise sabah saatleri yer yer don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 7 – 13 Mart tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur; pazar ve pazartesi sabah saatleri yer yer don hadisesi beklenirken, diğer günler ise hava bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve çarşamba günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.