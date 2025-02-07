Tosunoğlu İnşaat Direktörü Uğur Tosunoğlu, Merkez Bankası binası ihalesiyle ilgili sahte evrakı tedavüle sürme suçundan tutuklandı. Merkezi İhale Komisyonu tarafından yeni açılan KKTC Merkez Binası ihalesini kazanmak için sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi sunduğu gerekçesiyle tutuklanan bağımsız’ Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu, müteahhit, Uğur Tosunoğlu dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Uğur Yıldıran, zanlının” iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye başvuran zanlıyla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yıldıran, Uğur Tosunoğlu’nun 20-21 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nda KDV hariç 785 milyon 34 bin 463 TL meblağlı ihaleye katılmak amacıyla 15 Ocak 2025 tarihinde KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı alındığını ve 21 Ocak 2025 tarihinde ise 32 milyon ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısını MİK’e sunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklandığını, evinde yapılan aramada 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu yeni hizmet binası ihalesine sunduğu teklif dosyasının ve bir adet faturanın emare alındığını ifade etti.

Yıldıran, aynı tarihte zanlıya ait şirketin muhasebesinde yapılan aramada şantiye ofisinde ihale katılım beyannamesinin bulunarak emare alındığını anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını 9 ifade alındığını ve en az 20 ifade daha alınması gerektiğini anlatan polis, bir günlük ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Esendağlı, vergi dairesinin borcu yoktur yazılarını 3 aylığına verdiğini, faal bir şirketin 3 ay içerisinde yeniden vergi borcu oluşabileceğini savundu. Esendağlı, ortada bir suç olmadığını, tahkikatın altının boş olduğunu iddia etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.