KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak organize ettiği Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası’nın 4’üncüsünü dün (6 Şubat Perşembe) gerçekleştirdi.

Ülke atletizmine önemli hizmetleri bulunan Orhan Demircan adına düzenlenen şampiyona Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yer aldı. Şampiyonada atletler gülle atma, disk atma ve cirit atma branşlarında derece elde edebilmek için yarıştılar.

Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren isimlere madalyaları Orhan Demircan’ın ailesi ve KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Dereceler şu şekilde oluştu:

CİRİT ATMA (U16 ERKEK)

1. Cem Şanlıer (37.65)

2. Kazım Temel (31.09)

3. Ahmet Şerif (26.13)

CİRİT ATMA (U18 ERKEK)

1. Adnan Tayyar (38.43)

2. Mustafa Çınar Akargöl (29.40)

3. Osman Ayhan Trahonlu (17.45)

CİRİT ATMA (U18 KIZ)

1. Melissa Küpeli (25.70)

GÜLLE ATMA (U16 ERKEK)

1. Doruk Kamber (10.74)

2. Kazım Temel (10.17)

3. Ahmet Şerif (8.70)

GÜLLE ATMA (U18 ERKEK)

1. Mustafa Çınar Akargöl (12.77)

2. Osman Ayhan Trahonlu (8.12)

GÜLLE ATMA (U18 KIZ)

1. Sıla Revan (7.94)

2. Melissa Küpeli (7.86)

3. Hülya Özsakallı (7.63)

GÜLLE ATMA (U20 ERKEK)

1. Tuğra Onurkan (12.18)

DİSK ATMA (U20 ERKEK)

1.Tuğra Onurkan (31.06)