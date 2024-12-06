Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 13.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 yaşındaki Sudanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed ve 22 yaşındaki Ahmed Atıf Khalil Farah’ın kaldığı evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 2 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Sudanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed ve Ahmed Atıf Khalil Farah dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2024 tarihinde Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Yenişehir-Lefkoşa adresindeki evinin çevresinde pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, bir süre sonra zanlının evin çevresinde tespit edilerek, alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır paketlenmiş 17 gram uyuşturucu olduğuna inanılan hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 2000 TL nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın yatak odasında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulunarak, emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 200 euro karşılığında 25 gram olarak aldığını, 4 gramını tartıp, Ahmed Atıf Khalil Farah’a verdiğini, bir kısmını içtiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da zanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’den 4 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını içtiğini kabul ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, aranan şahıs olduğunu, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.