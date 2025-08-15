Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Muratağa Sandallar Atlılar şehitlerini andı, o acıyı bugün de yaşadıklarını söyledi.

Buradaki katliamların dünyanın gözü önünde yaşandığını ve sadece Türk oldukları için katledildiklerini ifade eden Benan, katledilen insanların silahsız ve sadece yaşamak üretmek aileleri için çalışan siviller olduğunu kaydetti.

Benan, 16 günlük bebekten 95 yaşındaki dedeye kadar herkesin katledildiğini anımsatarak, bunun sadece Kıbrıs Türkünün değil insanlığın vicdanında ağır yara bıraktığını belirtti.

“Bir daha böyle acılar yaşanmasın” diyen Benan, bu katliamların derin izler bıraktığını ancak bugün sadece yas değil, birlik beraberliğin önemini, vatan topraklarının önemini anladıklarını ve kenetlendiklerine dikkat çekti.

“Bugün özgür bağımsız bu topraklarda bayrak devlet çatısı altında yaşıyorsak bu şehitler sayesindedir” ifadelerini kullanan Benan, “Bunları unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Toplu mezarlar bize ‘unutmayın unutturmayın’ diyor” dedi.