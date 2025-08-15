Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, törende yaptığı konuşmada, “Bizlerin en acı günü bugün” dedi ve 51 yıldır 14 Ağustos’ta ayrı bir acı çektiklerini söyledi.

Aşır, bu bölgede atalarının, milli mücadele döneminde toprağını koruduğunu, bayrağın indirilmediğini ve tüm saldırılara rağmen Türk toprağına sahip çıktıklarını ifade ederek, o dönemin tarihçesini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi o dönem de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu işaret eden Aşır, o dönem yaşanan acıları saldırıları katliamları anlattı, Türk ordusu sayesinde kurtulduklarına dikkat çekti.

Bugün, o dönem annelerinin, babalarının çocuklarının toplu halde katledildiğini ifade eden Aşır, bugün Gazze’de yaşananların, Türk ordusu olmasa burada da yaşanacağını, yaşandığını, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aşır, vahşete şahit olduğunu, o vahşeti gördüğünü belirterek, acı anılarını paylaştı.

Atlılar şehitliğindeki kimliklendirme çalışmalarından dolayı yetkililere de teşekkür eden Aşır, şehitlerin, baş uçlarında dalgalanan bayraklar inmediği sürece rahat uyuyacaklarına işaret etti.