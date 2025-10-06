İskele Belediyesi’ne bağlı, arıcılığın yaklaşık 1.5 asırlık bir geçmişe sahip olduğu ve ülkenin bal ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy, dün (5 Ekim) bal tadında bir festivalde 7’den 70’e herkesi bir araya getirdi. Misafirlere gün boyu bal ikramının yapıldığı ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Topçuköy Bal Festivali’nde, yöresel yiyeceklerden el emeği ürünlere kadar birçok standın yer aldığı festivalde sadece doğal ballar değil, aynı zamanda arının mucizevi ürünleri olan polen, propolis, arı sütü ve balmumundan yapılan ürünler de satışa sunuldu.

BUHURDANLIK EMEKTARLAR TARAFINDAN YAKILDI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen festival, Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin geleneksel buhurdanlığı yakmasıyla başladı. Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı festival gün boyu devam etti. Festivali Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar ile Anamuhalefet CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman da ziyaret etti.

BAŞKANLARDAN, HASAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden festivalde açılış konuşmalarını Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği Başkanı Derviş Osum ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok yaptı. Her iki başkan da, festivalin amacının sadece balı tanıtmak değil, aynı zamanda arıcılığın geleceğini güvence altına almak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Derviş Osum konuşmasında, Topçuköy’ün 133 yıllık arıcılık geleneğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Bölgede bal üretiminin yanı sıra arıcılığın gelişmesi ve genç nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok ise İskele Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, ana arı üretiminin yapılabilmesi için kurulan Ana Arı Üretim Tesisi’nin arıcılık sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı. Kozok, bu sayede bölgedeki üretimin kalitesinin arttığını ve üreticilerin sürdürülebilir şekilde üretim yapabildiğini ifade etti.

HEM ÜRETİCİYE HEM DE TÜKETİCİYE KATKI SAĞLADI

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dansıyla, Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu, Retro Çalgıcıları, Grup Armonila da şarkılarıyla renk kattığı festivalde sadece doğal ballar değil, aynı zamanda arının mucizevi ürünleri olan polen, propolis, arı sütü ve balmumundan yapılan ürünler de satışa sunuldu. Bunun yanı sıra yöresel yiyeceklerden el emeği ürünlere kadar birçok standın yer aldığı festival, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Topçuköy’ün asırlık arıcılık geleneğini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen festival, bir kez daha hem üreticiye hem de tüketiciye büyük katkı sağladı.