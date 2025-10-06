Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, Türk müziğinin sevilen ismi Deha Bilimlier’i ağırladı.

Sanatçı, sahneye çıktığı andan itibaren güçlü sesi, etkileyici yorumları ve enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun ilgi gören konser boyunca salonun enerjisi hiç düşmedi; Deha Bilimlier’in sahne performansı ve repertuvarı büyük beğeni topladı.





Program boyunca, Deha Bilimlier’in coverladığı ve son zamanlarda her yerde sıkça duyduğumuz, 2025 yılının hiti haline gelen “Bana Sor” adlı şarkısı ile birlikte, son çıkardığı “Herkes Kendi İşine” ve “Git Git Yoluna” adlı şarkıları geceye damgasını vurdu.

Sanatçının güçlü yorumu ve sahne enerjisi, dinleyicilerden büyük alkış topladı.

