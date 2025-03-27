Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen ekipler belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan yarı final karşılaşmaları sonunda kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), erkeklerde YDÜ ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) finale yükselen ekipler oldular.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçları 28 Mart Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Yarı finallerde alınan sonuçlar ve son gün programı şöyle:

Yarı final sonuçları

Kadınlar Yarı Final: YDÜ – KSTÜ: 5-1

Kadınlar Yarı Final: GAÜ – DAÜ: 1-0

Erkekler Yarı Final: ODTÜ – YDÜ: 2-3

Erkekler Yarı Final: UKÜ – DAÜ: 4-8

28 MART CUMA PROGRAMI

Kadınlar üçüncülük maçı: KSTÜ – DAÜ (10.30)

Erkekler üçüncülük maçı: ODTÜ – UKÜ (11.30)

Kadınlar finali: YDÜ – GAÜ (12.30)

Erkekler finali: YDÜ – DAÜ (14.00)