Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Ustalık ve Kalfalık Belgesi Yazılı Sınavlarının 30 Eylül Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Daire Müdürü Gülşen Hocanın’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası uyarınca düzenlenen Ustalık ve Kalfalık Belgesi Yazılı Sınavları, saat 14.00'te Osman Örek Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınava katılmak isteyen adayların, 7–21 Eylül tarihleri arasında 08.00 - 15.00 saatleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne şahsen başvurmaları gerektiği kaydedildi.