Telekomünikasyon Dairesi, hafta sonu boyunca Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde telefon hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, geçici kesinti Lefkoşa’da yürütülen saha dolabı yenileme ve değişim çalışmaları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak.

Altyapının yeni sisteme aktarılması sırasında Gelibolu, Bakanlıklar, Kızılbaş ve Marmara bölgelerinin bir kısmında telefon hizmeti belirli süreyle verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmetin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.