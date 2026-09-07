Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kıbrıs’ın kuzey kıyılarının yalnızca dört mil açığında meydana gelen son deniz kazasında hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin ailelerine yönelik toplam 280.000 Euro’ya kadar acil mali yardım sağlanması amacıyla oluşturulan çevrim içi başvuru platformunun açıldığını duyurdu.

Aile yakınları, oluşturulan özel çevrim içi form aracılığıyla gerekli bilgileri ve destekleyici belgeleri sunarak başvurularını değerlendirilmek üzere iletebilecek. Başvuru süreci başladı. Hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınları bilgilerini platform üzerinden iletmeye başladı.

Bu girişim kapsamında, sevdiklerini kaybeden ailelere destek ve dayanışmanın doğrudan ve somut bir ifadesi olarak Stelios Hayırseverlik Vakfı tarafından aile başına 10.000 Euro mali yardım sağlanacak.

Başvuru sürecinin başlaması dolayısıyla, easy marka ailesinin yaratıcısı ve sahibi (bkz. easy.com ve easyHistory.info), aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın Kurucusu ve Başkanı (bkz. stelios.org ve steliosfoundation.com.cy) Sir Stelios Haji-Ioannou şunları söyledi:

“Barış ve dayanışma, özellikle de anne ve babamın doğduğu yer olan Kıbrıs’ta, bizim için her zaman kalıcı değerler olmuştur.

Kıbrıs’ın kuzey kıyılarının yalnızca dört mil açığında feribotun batmasının ardından, milliyetlerine bakılmaksızın sevdiklerini kaybeden eşlere, çocuklara ve anne-babalara acil mali yardım sağlıyoruz.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan birçok acil durumda benzer yardımlarda bulunduk: 2011 yılında Kıbrıs’ta meydana gelen ve can kayıplarına yol açan Mari patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, 2019 yılında Kıbrıs’ta seri katil Metaxas’ın kurbanlarının en yakınlarına, 2018 yılında Yunanistan’ın Mati bölgesindeki ölümcül yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, 2023 yılında Yunanistan’da meydana gelen Tempi tren kazasından etkilenen ailelere destek sağladık; ayrıca Gazze’de açlık çeken çocuklara gıda yardımında bulunduk. Mağdurların milliyetleri temelinde hiçbir zaman ayrımcılık yapmıyoruz.

Tamamen insani amaçlarla gerçekleştirilen bu yardımın, yas tutan 28 ailenin acısını bir nebze olsun hafifletmesini umut ediyorum. Aynı zamanda Kıbrıs’ta kalıcı barışın teşvik edilmesine katkıda bulunmasını dilerim.”