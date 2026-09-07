Karayolları Dairesi, Girne Değirmenlik Dağ Yolu, Girne Acapulco Kavşağı ile Alevkayası arasındaki güzergâhın 30 Eylül’e kadar kapalı olacağını bildirdi.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yapımına devam edilen yol çalışmaları nedeniyle ilgili güzergâhta can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla transit otomobil (salon/binek araç) ve motosiklet trafiğine kapatıldığı anımsatılarak, söz konusu güzergâhtaki kapatmanın 30 Eylül’e kadar uzatıldığını belirtildi.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, transit otomobil ve motosikletlerin yolun trafiğe kapatılmış kesimini kullanmaması ve güzergâh boyunca hız sınırlamalarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.