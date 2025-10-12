Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet V. Çelik, Ali E. Orçan
GÖNYELİ: Cenk, Ulaş (Dk.90 Dennis Korgan), Jamiu Arowolo, Bayram Anday(Dk.76 Ege), Kane Daman, Mikail Sivri, İsmail (Dk.76 Mustafa Hacı), Hasan, Ahmet E. Aksoy (Dk.46 Arseven), Necati (Dk.87 Erol), İbrahim H. Karadal
MORMENEKŞE: Mehmet S. Merttuna, Ertan, Fetin, Aziz, Mehmetali(Dk.46 Serkan), Sami (Dk.46 Mert Özcömert), Arda, Daniel K. Akınlosotu (Dk.69 Cafer), Emre Özsin, Kobina Amoah, Cheick Diarra
GOLLER: Dk.38 Jamiu Arowolo Dk.45 Ahmet E. Aksoy (Gönyeli) Dk.27 Cheick Diarra (Mormenekşe)
AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gönyeli, sahasında Mormenekşe’yi konuk etti, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 27’nci dakikasında Cheick Diarra’nın engel olamayan Gönyeli, önce 38’inci dakikada Jamiu Arowolo, sonra da 45’inci dakikada Ahmet’in golüyle rakibine cevap verdi ve ilk devreyi 2-1 önde bitirdi. İkinci devrede başka gol olmadı ve karşılaşma Gönyeli’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu galibiyetle bu sezonun ikinci galibiyetini elde eden Gönyeli, 6 puana yükseldi, Mormenekşe ise 3 puanda kaldı.
Ligin 5’inci haftasında Gönyeli, Cihangir deplasmanına gidecek, Mormenekşe ise komşusu Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
14
|
5
|
9
|
12
|
2.
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10
|
2
|
8
|
12
|
3.
|
4
|
3
|
1
|
0
|
15
|
2
|
13
|
10
|
4.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
14
|
10
|
4
|
9
|
5.
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
7
|
-2
|
9
|
6.
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
11
|
-5
|
6
|
7.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
11
|
10
|
1
|
5
|
8.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
12
|
11
|
1
|
4
|
9.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8
|
7
|
1
|
4
|
10.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7
|
6
|
1
|
4
|
11.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7
|
8
|
-1
|
4
|
12.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
10
|
10
|
0
|
3
|
13.
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
12
|
-7
|
3
|
14.
|
4
|
0
|
2
|
2
|
9
|
14
|
-5
|
2
|
15.
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
12
|
-9
|
1
|
16.
|
4
|
0
|
0
|
4
|
3
|
12
|
-9
|
0