Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet V. Çelik, Ali E. Orçan

GÖNYELİ: Cenk, Ulaş (Dk.90 Dennis Korgan), Jamiu Arowolo, Bayram Anday(Dk.76 Ege), Kane Daman, Mikail Sivri, İsmail (Dk.76 Mustafa Hacı), Hasan, Ahmet E. Aksoy (Dk.46 Arseven), Necati (Dk.87 Erol), İbrahim H. Karadal

MORMENEKŞE: Mehmet S. Merttuna, Ertan, Fetin, Aziz, Mehmetali(Dk.46 Serkan), Sami (Dk.46 Mert Özcömert), Arda, Daniel K. Akınlosotu (Dk.69 Cafer), Emre Özsin, Kobina Amoah, Cheick Diarra

GOLLER: Dk.38 Jamiu Arowolo Dk.45 Ahmet E. Aksoy (Gönyeli) Dk.27 Cheick Diarra (Mormenekşe)

AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gönyeli, sahasında Mormenekşe’yi konuk etti, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 27’nci dakikasında Cheick Diarra’nın engel olamayan Gönyeli, önce 38’inci dakikada Jamiu Arowolo, sonra da 45’inci dakikada Ahmet’in golüyle rakibine cevap verdi ve ilk devreyi 2-1 önde bitirdi. İkinci devrede başka gol olmadı ve karşılaşma Gönyeli’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu galibiyetle bu sezonun ikinci galibiyetini elde eden Gönyeli, 6 puana yükseldi, Mormenekşe ise 3 puanda kaldı.

Ligin 5’inci haftasında Gönyeli, Cihangir deplasmanına gidecek, Mormenekşe ise komşusu Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak.

