Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet V. Çelik, Ali E. Orçan

GÖNYELİ: Cenk, Ulaş (Dk.90 Dennis Korgan), Jamiu Arowolo, Bayram Anday(Dk.76 Ege), Kane Daman, Mikail Sivri, İsmail (Dk.76 Mustafa Hacı), Hasan, Ahmet E. Aksoy (Dk.46 Arseven), Necati (Dk.87 Erol), İbrahim H. Karadal

MORMENEKŞE: Mehmet S. Merttuna, Ertan, Fetin, Aziz, Mehmetali(Dk.46 Serkan), Sami (Dk.46 Mert Özcömert), Arda, Daniel K. Akınlosotu (Dk.69 Cafer), Emre Özsin, Kobina Amoah, Cheick Diarra

GOLLER: Dk.38 Jamiu Arowolo Dk.45 Ahmet E. Aksoy (Gönyeli) Dk.27 Cheick Diarra (Mormenekşe)

Gönyeli-30

AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gönyeli, sahasında Mormenekşe’yi konuk etti, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 27’nci dakikasında Cheick Diarra’nın engel olamayan Gönyeli, önce 38’inci dakikada Jamiu Arowolo, sonra da 45’inci dakikada Ahmet’in golüyle rakibine cevap verdi ve ilk devreyi 2-1 önde bitirdi. İkinci devrede başka gol olmadı ve karşılaşma Gönyeli’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu galibiyetle bu sezonun ikinci galibiyetini elde eden Gönyeli, 6 puana yükseldi, Mormenekşe ise 3 puanda kaldı.

Ligin 5’inci haftasında Gönyeli, Cihangir deplasmanına gidecek, Mormenekşe ise komşusu Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Doğan Türk Birliği

4

4

0

0

14

5

9

12

2.

Dumlupınar TSK

4

4

0

0

10

2

8

12

3.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

4

3

1

0

15

2

13

10

4.

Cihangir GSK

4

3

0

1

14

10

4

9

5.

Lefke TSK

4

3

0

1

5

7

-2

9

6.

Gönyeli SK

4

2

0

2

6

11

-5

6

7.

Alsancak Yeşilova SK

3

1

2

0

11

10

1

5

8.

Çetinkaya TSK

4

1

1

2

12

11

1

4

9.

Yenicami AK

4

1

1

2

8

7

1

4

10.

Küçük Kaymaklı TSK

4

1

1

2

7

6

1

4

11.

Esentepe KKSK

4

1

1

2

7

8

-1

4

12.

Mağusa Türk Gücü

3

1

0

2

10

10

0

3

13.

Mormenekşe GBSK

4

1

0

3

5

12

-7

3

14.

Karşıyaka SK

4

0

2

2

9

14

-5

2

15.

Yeniboğaziçi DSK

4

0

1

3

3

12

-9

1

16.

Mesarya SK

4

0

0

4

3

12

-9

0