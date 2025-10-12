Stadyum: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emir Turalı, Güneş Demir

Çetinkaya: Mehmet Sakar, Batuhan, Yusuf Kondoz, Kadir(70.Dk Arda), Agit(11.Dk Cemal), Yasin(70.Dk Durmuş), Gabriel, Djabi, Pacome, Ali Nazlıoğlu, Muammer(70.Dk Abdulaziz)

Karşıyaka: Osman, Aykan, Toykan(90+5.Dk Orhan), Göksel, Mehmet Kum(81.Dk Selçuk),Jetta(80.Dk Süleyman),Kande, Hasan Kanlı, Papa, Isaac, Emin

Kırmızı kart: 40.Dk Yusuf (Çetinkaya)

Goller: 25.Dk Gabriel, 90+6.Dk Batuhan (Çetinkaya)- 66.Dk Hasan Kanlı,85.Dk Papa ( Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 4. hafta maçında Çetinkaya, Karşıyaka’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Karşıyaka maçını Fehim Dayı yönetti.

15.Dk: Çetinkaya atağında Djabi’nin pasında Yasin soldan savunma arkasına sarktı ve pasını geriden bindiren Pacome’a aktardı. Onun vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

22.Dk: Çetinkaya’da savunma arkasına sarkan Djabi, kaleci Osman ile karşı karşıya kaldı. Djabı, Osman’dan sıyrılmak istedi ancak Osman kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

25.Dk: Çetinkaya atağında oluşan karambolde Gabriel ceza alanı dışında topla buluştu ve etkili bir vuruşla direk dibinden topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-0 Karşıyaka

37.Dk: Karşıyaka atağında Kande soldan ceza alanına girdi ve kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybederek vuruşunu yaptı ancak Mehmet gole izin vermedi

40.Dk: Karşıyaka atağında Kande rakiplerinden sıyrılıp göbekten hızla ceza alanına yöneldi ve arkadan gelen Yusuf’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fehim Dayı bu pozisyonda kırmızı kartla Yusuf’u oyun dışına gönderdi

43.Dk: Karşıyaka atağında vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Batuhan çizgiden çıkarttı ve gole izin vermedi. Bu pozisyonda yan hakem Emir Turalı tereddütte kalsa da devam kararı verdi.

66.Dk: Karşıyaka’da kazanılan frikiği kullanan Toykan topu ceza alanına ortaladı ve arka direkte Hasan Kanlı vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-1 Karşıyaka

76.Dk: Çetinkaya atağında Djabı sağdan ceza alanına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Osman gole izin vermedi

78.Dk: Karşıyaka defansındaki anlaşmazlıktan yararlanıp topu alan Pacome, kaleci Osman ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Osman gole izin vermedi.

85.Dk: Karşıyaka atağında Toykan’ın ortasında Papa kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-2 Karşıyaka

90+6.Dk : Çetinkaya’da Cemal’ın kullandığı köşe atışında Batuhan kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Çetinkaya 2-2 Karşıyaka