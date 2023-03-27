Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 4. hafta maçları ile devam etti.
Ligin A Grubu’nda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTF kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1’lik skorla DAÜ galip geldi. B Grubu’nda ise Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı konuk takım GAÜ 5-2’lik skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 4. hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 4.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU 4.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 – 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
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