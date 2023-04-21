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Novak Djokovic Sırbistan Açık'tan elendi

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Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde devam eden Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'ndan elendi

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Novak Djokovic Sırbistan Açık'tan elendi
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Organizasyonun çeyrek finalinde bir diğer Sırp sporcu Dusan Lajovic ile karşılaşan Djokovic, müsabakayı 6-4 ve 7-6(6)'lık setlerle 2-0 kaybetti.

Djokovic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortalamanın altında bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Son derece pasif ve hatalı oynadığım bir karşılaşmaydı." dedi.

Turnuva 23 Nisan'a kadar devam edecek.

Sırbistan'ın, ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüttüğü ve turnuvanın bu nedenle Bosna Hersek'te yapılacağı duyurulmuştu.

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