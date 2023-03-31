banner913
banner932
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
4 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
8 0
 
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
32 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
20 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
14 0
Gazimağusa’ya su verilemiyor
Gazimağusa’ya su verilemiyor
11 0
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
13 0
banner915

Kortlarda Sun Valley Cup devam ediyor

banner476

banner825
Kortlarda Sun Valley Cup devam ediyor
banner931
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SUN VALLEY CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - RoundRobin
Ayşe Günerman - Özılgaz - Özlem UçkaçBoranhan     6/1 6/0
İpek Civisilli - Laika Karşılı                                         6/3 4/6 10/5
SevşenDandanaÖzcerce - Betül Gökay                        6/2 6/3
Sinem Sayar Ercantan - Nina Ratib                             6/2 6/1
 
TEK ERKEKLER - RoundRobin
Dimitri Cebotari - Erge Günser                                    7/5 0/6 10/4
Mithat Ayalı - Çağlar Türk                                          2/6 2/6
MatinRazavi - Tunç Özgürgün                                     2/6 1/6
Erhan Akyüz - Bertuğ Korucu                                              4/6 5/7
Murat Şahin - Kemal Taşçı                                          3/6 2/6
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.