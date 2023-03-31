Kortlarda Sun Valley Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SUN VALLEY CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler gruplarında oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - RoundRobin
Ayşe Günerman - Özılgaz - Özlem UçkaçBoranhan 6/1 6/0
İpek Civisilli - Laika Karşılı 6/3 4/6 10/5
SevşenDandanaÖzcerce - Betül Gökay 6/2 6/3
Sinem Sayar Ercantan - Nina Ratib 6/2 6/1
TEK ERKEKLER - RoundRobin
Dimitri Cebotari - Erge Günser 7/5 0/6 10/4
Mithat Ayalı - Çağlar Türk 2/6 2/6
MatinRazavi - Tunç Özgürgün 2/6 1/6
Erhan Akyüz - Bertuğ Korucu 4/6 5/7
Murat Şahin - Kemal Taşçı 3/6 2/6
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