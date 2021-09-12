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ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Emma Raducanu oldu

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ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı

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ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Emma Raducanu oldu

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu.
Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.
Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.
Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.
 

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Etiketler; #Tenis #ABD Açık Tenis Turnuvası
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