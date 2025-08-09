1937 yılında basılan ve sadece 1.500 kopyası bulunan “TheHobbit” adlı kitabın nadir bir ilk baskısı sıradan bir kitaplıkta bulundu.

Auctioneum müzayede evi tarafından bir evin temizliği sırasında keşfedilen eser, günümüzde yalnızca birkaç yüz kopyasının kaldığı tahmin edilen nadir baskılar arasında yer alıyor.

BEKLENENDEN ÇOK DAHA YÜKSEK FİYATA SATILDI

Auctioneum, kitabın bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmasını beklemiyordu. Dünya genelindeki koleksiyonerlerin yoğun rekabetiyle fiyatın dört katına yükseldiği açıklandı. Auctioneum’un nadir kitaplar uzmanı CaitlinRiley, “Eski bir Hobbit baskısı olduğunu hemen anladım, ancak gerçek bir ilk baskı olduğunu tahmin etmemiştim. Sonuç gerçekten etkileyici” ifadelerini kullandı.

TOLKİEN’İN İLLÜSTRASYONLARIYLA ÖZEL BİR CİLT

Açık yeşil kumaş kapakla ciltlenen kitap, üzerinde J.R.R. Tolkien’in siyah beyaz çizimlerine sahip. Eser, Tolkien’in Oxford Üniversitesi profesörlüğü döneminde oluşturduğu fantastik dünyayı yansıtıyor.

KÖKENİ PRESTİJLİ BİR KOLEKSİYONA DAYANIYOR

Kitap, ünlü Antarktika kâşifi SirRaymond Edward Priestley’nin kardeşi ve botanikçi HubertPriestley’nin aile kütüphanesinden geliyor. Müzayede evine göre, Priestley ile Tolkien’in ortak çevresinde “NarniaGünlükleri”nin yazarı C.S. Lewis gibi önemli isimler de bulunuyordu.

TOLKİEN ESERLERİNE OLAN İLGİ ARTIYOR

“TheHobbit”, dünya çapında 100 milyondan fazla satmış, 2010’larda ise Peter Jackson’ın yönetmenliğinde üçleme olarak sinemaya uyarlanmıştı. 2015 yılında ise Tolkien’in Elf dilinde el yazısıyla notlar eklediği bir başka ilk baskı, Sotheby’s müzayede evinde 137 bin sterline satılmıştı.

Toz kapağı olmamasına rağmen yeni bulunan bu baskı, şimdiye kadar keşfedilen en “olağanüstü nadir” Tolkien eserlerinden biri olarak değerlendiriliyor.