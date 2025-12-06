Fransa’da bir kedi, komşusunun şikayeti üzerine mahkeme kararıyla “ev hapsine” alınarak dışarı çıkması yasaklandı.

Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes’in sarman kızıl renkli kedisi Remi’nin “komşusunun bahçesine atlaması” mahkeme kararıyla durduruldu.

Beziers Mahkemesi, kızıl kedi Remi'nin sahibi Dominique Valdes'in yaşananlardan sorumlu olduğuna karar verdi. Kararda ayrıca, hayvanın ilerideki her "izinsiz girişi" için 30 avro para cezası da öngörüldü.

Davayı açan komşu, Remi'nin ıslak sıvaya pati izi bıraktığını, yorgana işediğini ve bahçeye dışkıladığını iddia etti.

Kedinin sahibi Valdes, evcil hayvanının hasara neden olduğuna dair kesin bir kanıt olmadığında ısrar ediyor ve mahallede benzer görünümlü başka kedilerin de dolaştığını belirtiyor.

"Mahkumiyet kararını aldığımda, sanki kafama şiddetli bir darbe yemiş gibiydim," diye yakınan kedi sahibi, "Çünkü bu 90 sayfalık hacimli mahkeme dosyasında, hasara Remi'nin sebep olduğuna dair gerçek bir kanıt yok. Mahallede bir kızıl kedi daha var ve komşunun bizzat verdiği sayısız fotoğraf, bahçesinden başka birçok kedinin geçtiğini gösteriyor." iddiasında bulundu,

Kedi severler, Remi hakkında verilen bu kararın emsal oluşturmasından endişeli.

Kedinin sahibi Valdes, dolaşma alışkanlığı nedeniyle şimdiye kadar komşusuna “bahçe keyfini engellediği” gerekçesiyle toplam 2 bin 50 euro para cezası ve tazminat ödediğini söyledi.