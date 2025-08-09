Brezilya'da tarihe geçen bir operasyon gerçekleştirildi. Federal Karayolu polisi (PRF), ülke tarihinin "en büyük altın yakalamasına" imza attı. Durdurulan bir araçta 8.2 milyon sterlinlik (yaklaşık 446 milyon TL) değerinde toplam 103 kilogramlık saf altın külçesi ele geçirildi. Üstelik bu külçeler, ünlü sosyal medya fenomeniSuzyAlencar'ın kullandığı aracın torpido bölmesine gizlenmişti.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK ALTIN

Olay, SuzyAlencar ve eşi Bruno Mendes de Jesus'un seyahat ettiği aracın bir kontrol noktasında durdurulmasıyla başladı. İlk bakışta sadece küçük miktarda altın tespit eden ekipler, aracın içinde bazı bölümlerde oynama olduğunu fark etti. Detaylı aramada torpido gözü ve farklı gizli bölmelere sıkıştırılmış toplam 103 kilo saf altın bulundu.

PRF yetkilileri, bu operasyonun Brezilya'da bugüne dek tek seferde ele geçirilen en büyük altın miktarı olduğunu duyurdu.

On binlerce takipçisi bulunan influencerSuzyAlencar, gözaltına alındı ancak kısa süre içinde serbest bırakıldı. O an için hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmediği belirtildi. Araçta birlikte bulunduğu eşi Bruno ise olay yerinde gözaltına alındı ve şu ana dek herhangi bir ifade vermedi.

ALTIN KAYNAĞIYLA İLGİLİ MAFYA İHTİMALİ

Yetkililer, bu kadar büyük miktarda altının nereden geldiğini ve olası yasa dışı madencilik, kaçakçılık ya da mafya bağlantılarını araştırıyor. Altının kayıt dışı madenlerden çıkarılmış olabileceği ve suç örgütlerinin para aklama aracı olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bruno'nun avukatı SmillerRodrigues de Carvalho ise müvekkilinin sabıkasız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bruno ailesinin tek geçim kaynağı. Brezilya'da binlerce kişi gibi o da madencilik sektöründe çalışıyor. Yasa dışı faaliyetten çok, bürokratik eksiklikler söz konusu olabilir. Gerekli izin belgeleri olmadan yapılan madencilik, yasa dışı kabul ediliyor."