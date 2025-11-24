Telsim, bu yılda emekli öğretmenlerini unutmadı ve her yıl olduğu gibi öğretmenler gününde ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Kıbrıs’ın önemli değerlerinden emekli öğretmenler Altan Giray ve Nurten Cemali’yi ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Eğitim alanında büyük emekler veren öğretmenleri unutmayan ve her daim hatırlatan Telsim, ziyarette günün hatırası olarak el emeği Kıbrıs kapısı takdim etti.

ALTAN GİRAY: “ÖĞRETMENLİK ÇOK DEĞERLİ VE KUTSAL BİR GÖREV.”

30 yılı aşkın bir süre boyunca ilkokul öğretmeni olarak mesleğini sürdüren emekli öğretmen Altan Giray, İngiliz döneminde öğretmenlikten mezun olduğunu aktardı.

Giray, “Ben İngiliz döneminde öğretmen akademisinden mezun oldum. Bizim zamanımızda 2 yılda kolej de okuma zorunluluğu vardı. Evlendikten sonra eşim harita mühendisi olduğundan dolayı Türkiye’den teklif aldı ve Ankara’ya yerleştik, uzun bir süre orada kaldık. Daha sonrasında yine eşimin işi sebebiyle Amerika’ya gittik ve 4 yıla yakın bir süre de Amerika’da da öğretmenlik mesleğime devam ettim. 1974 yılında Denktaş’ın eşimi araması ve Kıbrıs’a çağırması sebebiyle tekrardan adamıza döndük ve burada emekli oldum.” dedi.

Öğretmenlik mesleğini bir çok zorlukla ve severek yaptığını aktaran Giray, çocuklara bişeyler öğretmenin çok değerli ve kutsal bir iş olduğunu söyledi. Giray, Telsim’e böyle özel bir günde kendisini hatırladıkları ve ziyaret ettikleri için teşekkürlerini sundu.

NURTEN CEMALİ: “ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE BİZ EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ HATIRLAMANIZ, ZİYARET ETMENİZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ.”

32 yıl boyunca öğretmen olarak görev yapan emekli öğretmen Nurten Cemali, mesleğini sevgiyle yaptığını aktardı.

Cemali, “Limasol’dan Girne’ye göç ettik ve öğretmenlik hayatım her zaman Girne bölgesinde geçti. Ev İşleri İdaresi dersi veriyordum ve çocuklarla bişeyler hazırlamak, sunmak çok keyifliydi. Mesleğimi yıllarca severek yaptım.” dedi.

Telsim’in böyle güzel bir günde kendisini hatırladığı için çok mutlu olduğunu aktaran Cemali, “Öğretmenler gününde biz emekli öğretmenleri hatırlayarak mutlu etmeniz, bizler için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

SEFER TÜZ: “ÖĞRENMENİN DE, ÖĞRETMENİN DE KUTSAL BİR GÖREV OLDUĞUNA İNANDIK VE ÇOCUKLARIMIZI DA BU DUYGU, DÜŞÜNCELERLE BÜYÜTÜYORUZ.”

Gençlere ve çocuklara eğitim hayatları boyunca yol gösteren, katkıda bulunan değerli öğretmenler Altan Giray ve Nurten Cemali’ye emeklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, emektar öğretmenlere her zaman saygı ve sevgi duyduğunu aktardı.

Tüz, “Tüm öğretmenler değerlidir fakat herkesin mutlaka ilkokuldan kalma unutamadığı ve her zaman kendisi için önemli olan bir öğretmeni vardır. Benimde sevdiğim, saydığım bir çok öğretmenim olmuştur fakat ilkokul öğretmenim benim için ayrı bir yerdedir. Bu nedenle yaptığınız meslek bizler için çok kıymetli ve çok değerli.” dedi.

Tüz, “Bizler tüm eğitim hayatımız boyunca, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inandık ve çocuklarımızı da bu duygu ve düşüncelerle büyütüyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyor ve öğretmenler gününü saygıyla kutluyoruz.” dedi