Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin borçlarını kapatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, abonelerin borçlarını en geç 7 Nisan 2026 tarihine kadar ödemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği ifade edildi.

Ayrıca, Mart 2025 sonu itibarıyla 12 fatura dönemi üzeri borcu bulunan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı bildirildi.