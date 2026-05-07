Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında yapılacak kesinti, 10.00 ile 12.00 saatleri arasını kapsayacak.

Kesintiden, Geçitkale'deki Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale Köy Cami, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu-Geçitkale kavşağı, Tatlısu köy içi ve köy su pompaları, Tatlısu sahil, Kıbrıs İnşaat, Emtan İnşaat ve Sweet Waterbay siteleri, Sahil benzin istasyonu bölgesi, Sahil eski tavuk çiftliği ve seralar bölgeleri, Altınova köyü ve Ağıllar köyü, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Bahçeli Sahili ve Bahçeli köy içi bölgeleri etkilenecek.