Kıbrıs Türk Memur Sendikası, ek mesai ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamanın basında yer alış biçimini eleştirdi. Sendika, 25 Mart 2026 tarihli yazılı açıklamasında, metinde yer almayan ifadelerin kullanıldığını ve bazı bölümlerin çıkarılmasıyla açıklamanın çarpıtıldığını kaydetti.

Açıklamada, ortaya çıkan yayının sendikanın görüşlerini yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edilerek, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Memur-Sen, söz konusu yayınla ilgili gerekli adımların atılacağını belirterek, benzer durumlara karşı sessiz kalmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.