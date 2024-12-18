Teknoloji tutkunlarını bir araya getiren ve yıllardır Türkiye’de yapılan TEKNOFEST etkinliği 2025 yılında ülkemizde yapılacak.

Dünyanın en iyilerinin sınırları aşan hayalleri ve geleceğin teknolojileriyle KKTC'de buluşacağı TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı.

Başvuruların ücretsiz olduğu bildirilirken son başvuru tarihinin 15 Ocak 2025 Çarşamba günü olduğu açıklandı.

2,5 milyon TL ödül ve 3 Milyon TL maddi destek verilecek olan TEKNOFEST etkinliğine katılmak isteyenlerin detaylı bilgiyi ve başvurusunu www.teknofest.org adresinden yapabileceği açıklandı.