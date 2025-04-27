Ercan Havalimanı eski terminal binasında yer alacak TEKNOFEST KKTC 2025 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) 1 Mayıs’ta başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Bayrama Özel "Salla Kazan" Kampanyası Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Bayrama Özel "Salla Kazan" Kampanyası

Festival, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde KKTC’de ilk kez düzenleniyor. Festival 4 Mayıs’a kadar sürecek.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş için çevrimiçi (adres: http://mth.tc/kayit ) kayıt yaptırılması ve her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor, 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Etkinliğe dair bilgiye www.teknofest.org adresinden ulaşılabilir.