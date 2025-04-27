Ercan Havalimanı eski terminal binasında yer alacak TEKNOFEST KKTC 2025 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) 1 Mayıs’ta başlıyor.

Festival, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde KKTC’de ilk kez düzenleniyor. Festival 4 Mayıs’a kadar sürecek.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş için çevrimiçi (adres: http://mth.tc/kayit ) kayıt yaptırılması ve her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor, 7 yaşın altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Etkinliğe dair bilgiye www.teknofest.org adresinden ulaşılabilir.