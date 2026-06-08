Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Kurultayı, parti üyelerinin katılımıyla önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Siyasal Partiler Yasası ile tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan UBP Tüzüğü’ndeki değişiklikler, madde madde görüşülerek divanın bilgisine getirildi. Oylanan değişiklikler, oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan değişikliklerin, köklü değişiklik içermediği ve teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edildi.

UBP Tüzük Kurultayı’nda konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden beri “ülkenin kaybedecek vakti yok” anlayışıyla çok çalıştıklarını, ürettiklerini ve mücadele ettiklerini dile getirdi. Üstel, “Önce yarım kalan işleri tamamladık. Yıllardır bekleyen reformları hayata geçirdik. Bununla da yetinmedik, üzerine yenilerini ekledik. Durmaksızın hizmet ürettik.” dedi.

Dört yılı aşkın sürede boş konuşmadıklarını, iş yaptıklarını kaydeden Üstel, sağlıkta büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini, eğitimde ve ulaştırmada da tarihi yatırımlara imza attıklarını vurguladı.

Üstel, “Yeni Havalimanı’nı yıllar sonra tamamlayarak hizmete açtık. Ülkeye gelen yolcu sayısını ikiye katladık. Turizmimize güç kattık. Ekonomimize can kattık.” dedi.

Yarım kalan yol projelerini de tamamladıklarını dile getiren Üstel, internette 3 G’yi 4.5 G’ye çıkardıklarını ve çok yakında 5G’ye ulaşacaklarını da dile getirdi. Üstel, “Aynı zamanda fiber optik projesiyle yepyeni bir dijital çağa ilerliyoruz.” diye konuştu.

Tarım üreticisini, hayvancıyı yalnız bırakmayıp desteklediklerini, narenciye üreticilerine sahip çıktıklarını, tarımsal kredileri artırdıklarını ifade eden Üstel, “Üretim varsa gelecek var’ dedik ve üretenin yanında durduk.” dedi.

Yıllar sonra sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını, kırsal kesim arsası dağıttıklarını kaydeden Üstel, “İlk Evim” kredi desteğini hayata geçirerek yüzlerce genci yuva sahibi yaptıklarını da anlattı.

Üstel, yeni istihdam olanakları yarattıklarını da kaydederek, “Çünkü biz gençlerimizin bu ülkede kalmasını istiyoruz. Bu ülkede üretmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirdiklerinden, tesis yatırımlarını artırdıklarından, spor altyapısını güçlendirdiklerinden de bahseden Başbakan Üstel, spor yatırım bütçesini 1 milyar TL’ye ulaştırdıklarını, enerjide çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Maaşları döviz bazında tarihin en üst seviyelerine taşıdıklarını da kaydeden Üstel, halkı enflasyona ezdirmemek için tüm imkânlarını seferber ettiklerini, hayat pahalılığı ödeneklerini ödemeye devam ettiklerini kaydetti. Üstel, sosyal destekleri artırdıklarını da söyleyerek verdikleri diğer teşvik ve desteklerle ilgili bilgiler de aktardı. Üstel, yıllardır yapılmayan engelli istihdamlarını gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Seçim çalışmalarının startını verdiklerini kaydeden UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, “Her gün sahadayız. Bugün 23 milletvekilimizle birlikte tek yüreğiz. Dün nasıl birlikte yürüdüysek bugün de birlikte yürüyoruz. Tek hedefimiz var. Yeniden iktidar. Çünkü yarım kalan işlerimiz var.” şeklinde konuştu.

Önlerindeki beş yılın sıradan bir dönem değil, bir dönüşüm ve kalkınma dönemi olacağını vurgulayan Üstel, elektrikte ve doğalgazda yeni bir çağ başlatacaklarını söyledi.