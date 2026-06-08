Klinik Psikolog ve Kognitif Davranış Terapisti Selen Üstüner, Kolej Giriş Sınavı’nda (KGS) yer alan İngilizce okuma metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstüner şöyle dedi:

"Kolej sınavında 11-12 yaşındaki çocuklara sorulan İngilizce okuma metninin konusu, bir çocuğun köpekbalığı saldırısında kolunu kaybetmesiymiş.

Konu yalnızca “zor” değil; aynı zamanda yoğun biçimde travmatik içerik barındırıyor.

Elbette çocuklar hayatın zor gerçeklerinden tamamen korunamaz. Ancak eğitimde temel soru şudur:

Bir metin çocuğun hangi becerisini ölçüyor?

Okuduğunu anlama becerisini mi?

Yoksa dikkatini korku, yaralanma ve ölüm tehdidi içeren bir hikâyenin içine çekebilme becerisini mi?

11-12 yaş grubu çocuklarda sınav kaygısının zaten yüksek olduğu biliniyor. Böyle bir ortamda, kopan uzuvlar, saldırı ve ölüm riski içeren bir metnin ölçme değerlendirme açısından özel bir katkısı yoktur. Aynı dil becerileri; bilim, doğa, keşif, spor, sanat veya dayanıklılık temalı yüzlerce farklı metinle de ölçülebilir.

Sorun çocukların bu metni okuyamayacak olması değil.

Sorun, çocuklara yönelik bir sınav hazırlanırken pedagojik süzgecin yeterince işletilmemiş görünmesidir.

Bir sınavın görevi çocukları sarsmak değil, bilgi ve becerilerini ölçmektir.

Çocukların dikkatini çekmek ile onları gereksiz yere travmatik içeriklerle karşılaştırmak arasında önemli bir fark vardır.

Eğitim yalnızca neyi öğrettiğimizle değil, çocukların karşısına neyi çıkarmayı tercih ettiğimizle de ilgilidir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde akademik yeterlilik kadar çocuğun gelişimsel özelliklerini ve psikolojik iyi oluşunu gözeten bir yaklaşımın da temel alınması gerekir"