Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı, Avrupa Parlamentosu’nda Rum parlamenterlerin girişimiyle kabul edilen ve sözde 1974 müdahalesinin kurbanları adına yapılması planlanan anıt kararının, sadece Rum kayıplarını anma amacı taşıyan "hatalı, tek yanlı ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir girişim” olduğunu belirterek, devlet yetkililerine bu konuda girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı, konuyla ilgili açıklamasında, bu kararın Kıbrıslı Türk yakınlarını rencide edip, öfkelendirdiğini vurgulayarak, böyle bir projenin Kıbrıslı Türk kayıpları da kapsayacak şekilde olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta toplumlararası çatışmaların başladığı 1963 yılından 1974’e kadar Kıbrıslı Türklerin de kayıplar verdiğini hatırlatan Erdağlı, bu dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti otoritelerinin sorumluluğunda 492 Kıbrıslı Türk’ün kaybolduğu, bu kişilerin yollardan, barikatlardan ve evlerinden alınıp, ıssız yerlerde öldürülerek, kör kuyulara atıldığı ve toplu mezarlara gömüldüğünü kaydetti.

Erdağlı, konunun yalnızca 1974 yılı ve Kıbrıslı Rum kayıplarıyla sınırlandırılmasının Kıbrıslı Türk kayıpları ve ailelerine “hakaret etmek” anlamına geldiğine işaret ederek, tarihin çarptırıldığını ve acıların politize edildiğini belirtti.

Erdinç Erdağlı şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın tüm kayıpları, başta aileleri olmak üzere hepimizin ortak acısı ve kanayan yarasıdır. Kayıpların aranması konusu her iki toplum için bir tabu olmaktan çıkarılıp, karşılıklı olarak siyasetten uzak tutulduğu için sonuç alıcı biçimde ilerlemektedir. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 492 Kıbrıslı Türk ve 1510 Kıbrıslı Rum’un akıbetini belirlemek için adanın her yanında kazılar yürüttüğü unutulmamalıdır. Eğer Kıbrıs’taki tüm kayıp kişileri için bir ortak anıt inşa edilmesi söz konusu ise, bu hiç şüphesiz tüm Kıbrıslı kayıpları kapsamalı ve temsil etmelidir. Bunu da yaparken, tüm politik söylemlerden uzak durulmalıdır. Sadece ve sadece bu acının yansımalarının her iki toplumda da ortak olduğu vurgulanmalıdır.”

Kayıp yakını bir Kıbrıslı Türk annenin ve çocuğun acısı, bir Kıbrıslı Rum annenin ve çocuğun acısından daha az olmadığını kaydeden Erdağlı, acı ve özlemin, dil veya din farkı gözetmediğini vurguladı. Erdağlı, bunun Taşkentli kayıp Kıbrıslı Türklerin aranması sürecinde Kıbrıslı Rum kayıp yakınlarıyla yapılan temaslarda da derinden hissedildiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nun sadece Kıbrıslı Rum kayıpları için anıt inşa etme kararının Kıbrıslı Türk kayıp yakınlarını rencide ettiği ve öfkelendirdiğini kaydeden Erdağlı, böyle bir projenin hayata geçirilecek olması durumunda Kıbrıslı Türk kayıplarını da kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Erdağlı, devlet yetkililerini bu konuda girişimde bulunmaya davet etti.