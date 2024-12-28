Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun Zeytinlik Kavşağı trafik ışıkları mevkiinde, bir salon araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, kullanımındaki aracını yol içerisinde kaydırıp tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edildi. Tehlikeli sürüş yaparak insan hayatını tehlikeye atan araç sürücüsüne 8087,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.