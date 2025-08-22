İskele’den Dipkarpaz’a kadar binlerce gencin işsizliğe karşı umudu olacak Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, hâlâ desteğe muhtaç. İEZB’nin öncülüğünde başlatılan ve 6 Ağustos’taki Dayanışma Gecesi’nde umut verici bir ivme kazanan bağış kampanyası beklenen katkıyı görmedi.

KKTC’deki emlak ve ekonomik kriz, inşaatın yavaş ilerlemesine sebep oldu. Temelleri atılan ve karkas inşasına başlanan merkez, desteğin artmaması halinde daha fazla gecikecek. Bu merkez, sadece bir bina değil; bölge insanı için yeni bir yaşam kapısı.

Sadece Bir Okul Değil, Umut Işığı

Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi:

Bölgedeki işsiz gençlere meslek kazandıracak,

İnşaat sektöründe çalışan işçilere dereceli sertifika sağlayacak,

Şirketlere hizmet içi eğitim imkânı sunacak,

Esnaftan çiftçiye, öğrenciden ustaya kadar herkes için geleceğe güvenle bakmanın adresi olacak.

“Herkesin Katkısı Geleceğin Ustalarını İnşa Edecek”

Kırmızı, “Bugün verilecek en ufak maddi destek, bir torba çimento ya da bir gün gönüllü işçilik bile, bu merkezin yükselmesine katkı sağlayacaktır. İnşaat firmalarından esnafa, bölgedeki herkesin bu projeye katkı koyması hayati önem taşıyor” dedi.

Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi’nin tamamlanmasının, sadece bir binanın yükselmesi değil, geleceğin ustalarının ve girişimcilerinin yetişmesi anlamına geldiğini belirten Kırmızı, bölgedeki tüm iş insanları, esnaf ve duyarlı halka çağrıda bulundu: “Bu inşaata sahip çıkalım. Bugün katkı koymayanlar, yarın merkezin eksikliğini çok daha derinden hissedecekler.”