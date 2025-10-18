1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenen “Meme Kanseri Bilinçlendirme Eğitim Seminerleri” başladı. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmeyi ve toplumda farkındalığı artırmayı hedefleyen seminerlerin ilki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi. Uzman sağlık personellerinin sunumlarıyla yürütülen eğitimlerde, öğrenciler ve öğretmenlere meme kanserinin belirtileri, erken tanı yöntemleri ve düzenli kontrollerin hayati önemi hakkında bilgi verildi. Yakın Doğu Üniversitesi hemşireleri, ekim ayı boyunca devam edecek seminer programı kapsamında, Demokrasi Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileriyle de buluşacak.

20 Temmuz Fen Lisesi’nde düzenlenen ilk seminerde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Şenay Evren Öztaşlı, kanserin oluşum süreci, meme kanserinin belirtileri ve erken tanının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verdi. Öztaşlı, öğrencilerin yaşına uygun bir dille yaptığı sunumda, “Her ay birkaç dakikamızı ayırıp kendi kendimizi elle muayene ederek erken bulguları fark edebiliriz. Memede veya koltuk altında hissedilen sert bir kitle en sık görülen belirtidir. Unutmayın, memenizi tanımak ve değişiklikleri fark etmek sağlığınızı korumanın ilk adımıdır” dedi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kansere karşı koruyucu etkisine de değinen Öztaşlı, “Günde en az 30 dakika hareket edin, dengeli beslenin, sigara ve alkolden uzak durun. Sizin yaşınızdaki bireylerin günde en az bir saat fiziksel aktivite yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Seminerde, kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı.

Bir Yaşam Hikayesi: “Erken Teşhis Hayatımı Kurtardı!”

Seminere konuşmacı olarak katılan Demokrasi Ortaokulu Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şerife Yakut Türk ise meme kanserini erken teşhis sayesinde yenme hikayesini öğrencilerle paylaştı. Türk, “Lütfen bu konuyu ciddiye alın, bilincinizi artırın ve çevrenizdekilere de anlatın. Ben erken teşhis sayesinde yeniden hayata tutundum. Unutmayın, sağlığınız en büyük gücünüz” diyerek öğrencilere seslendi.

Pervin Turan: “Farklı yaş gruplarına yönelik bilgilendirme seminerleri, tarama programları ve eğitim etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

“Gençlerin kanserle ilgili bugün edindikleri bilgiler, gelecekte hem kendileri hem de aileleri için hayat kurtarıcı olabilir” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Pervin Turan, genç yaşta kazanılan farkındalığın kanserle mücadelede hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kanserle mücadelede iş birliğinin önemine de dikkat çeken Turan, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile yürüttüğümüz bu farkındalık projesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Topluma dokunan her adımda birlikte hareket etmek bizim için çok değerli” dedi.

“Sağlıklı bir toplumun temeli, bireylerin kendi bedenini tanıması, değişimleri fark edebilmesi ve düzenli kontrolleri aksatmamasıdır” diyen Turan, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak, yalnızca tedavi hizmeti sunmakla kalmıyor; topluma sağlık bilinci kazandırmayı da asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda farklı yaş gruplarına yönelik bilgilendirme seminerleri, tarama programları ve eğitim etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.