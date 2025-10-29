Politis gazetesi: “SAFE’in Savunma Projelerinde Liste Kapanıyor” başlığı altında verdiği analiz haberinde, Güney Kıbrıs’ın SAFE programından ödenek alabilmek amacıyla sunacağı projelerin listesinde sona gelindiğini ve son sunum tarihinin 30 Kasım olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 1 Milyar 18 Milyon euroluk ödenek için sunacağı projeler arasında en önemli ikisinin “Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü” ve “Mari (Tatlısu) Deniz Üssü” olduğunu hatırlatarak, ödeneğin ayrıca, Güney Kıbrıs’taki savunma sanayiinin gelişmesinde kullanılacağını vurguladı.

“Andreas Papandreu” hava üssü ile “Mari’deki” deniz üssünün, Doğu Akdeniz’de savunmanın iki temel unsuru olarak kabul edildiği yorumunda bulunan gazete, ödeneğin alınmasıyla hava üssünün pistlerinin genişletilmesi, iHA destekleyen yeni teknolojik yerleşkelerin yapılmasının, Mari’deki deniz üssündeki limanın genişletilmesi, akaryakıt depoları inşası ve Avrupa Deniz Gözlem Sistemi’ne (MARSUR) entegrasyonun sağlanması gibi çalışmaların planlandığını aktardı.

Gazete, AB’nin yukarda adı geçen programları değerlendirmeye alacağını ve ilk ödeneklerin 2026 yılı başında verilmesinin öngörüldüğünü belirtirken Güney Kıbrıs’ın savunma sanayine de katkılarının olacağını yazdı.

SAFE programının diğer AB ülkeleriyle iş birliği yapılmasını öngördüğünü ve Güney Kıbrıs’taki savunma sanayiinin hali hazırda Yunanistan ve Fransa’yla iş birliklerinin bulunduğunu vurgulayan gazete, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’yle de iş birliklerinin yolda olduğunu aktardı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı Savunma Olanaklarının Geliştirilmesi Müdürü Panayotis Hacipavlis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Rum savunma şirketlerinin SAFE’de yer alacak programlara en üst düzeyde katılımını sağlamayı hedeflediklerini söylediğini yazdı.

Haberinin devamında SAFE programının içerik ve özelliklerine geniş yer veren gazete, programa üçüncü ülkelerin de katılabileceğini, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın ise Türkiye’nin programa katılımına “gayrı resmi bir veto” koyduklarını belirtti.

Türkiye’nin programa katılımının mümkün olmadığını, bu katılım sadece dolaylı yoldan olabileceğini vurgulayan gazete, Türk “Baykar” şirketinin İtalyan “Leonardo” şirketiyle gerçekleştirdiği ortaklığı buna örnek gösterdi.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu vetoyla İtalya’nın tepkisini çekme ihtimaline karşın fikir değiştirmediğini de ifade eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise dün gerçekleştirilen 28 Ekim “Ohi Günü” etkinlikleri sonrasında yaptığı açıklamada bu tutumu yinelediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis; “Üye devletleri tehdit eden veya topraklarını işgali altında bulunduran hiçbir ülke, hiçbir üçüncü ülke, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma alanındaki finansmanlarından yararlanamaz” şeklinde konuştu.

Gazete “konunun hassas bir diplomatik konu olduğu ve vetonun kullanılmadığı zaman değerli olduğu” yorumunda bulunarak “Türkiye’nin SAFE’e katılımının, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik girişimleriyle mi gerçekleşeceğinin ise ileride belli olacağı” iddiasında bulundu.

- Palmas ve Dendias SAFE konusunu ele aldı

Fileleftheros gazetesi ise, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Selanik’te gerçekleştirdikleri görüşmede SAFE konusunu ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Palmas’la dün gerçekleştirdikleri görüşmede, güvenlik konularına ilişkin uluslararası alanda yaşanan son gelişmeler ve Güney Kıbrıs’la SAFE programı çerçevesinde iş birliği yapılması konularını ele aldıklarını vurguladı.

Palmas ise görüşme sonrasındaki açıklamasında, “bölgesel gelişmeler, savunma ve güvenlik konuları ve önümüzdeki dönemde 3’üncüsü yapılacak olan Güney Kıbrıs-Yunanistan Devletlerarası Zirve” konusunu ele aldıklarını ifade etti.