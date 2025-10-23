Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak partinin gündemini ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

Partinin erken seçimlere hazır olduğunu belirten Çeler, eğitim, sağlık ve yol güvenliği alanlarındaki hazırlıkları şöyle özetledi:

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bir düzen hazırlandı.

Yol güvenliği ve trafikte “sıfır kaza” hedefiyle planlamalar yapıldı.

Vatandaşa kaliteli sağlık hizmetini ücretsiz sunacak sistem hazırlandı.

Çeler, TDP’nin 45 gün içinde seçim yapılsa dahi hazır olduğunu vurguladı: “Alanında uzman arkadaşlarımız ve birçok genç arkadaşımızla seçim listemizi hazırlıyoruz. Toplum TDP’ye hak ettiği mührü vurursa, bu iş olmuş bilinir. TDP çok güçlü bir şekilde meclise gelecek.”

Partilerin koalisyon çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çeler, “Kendi aday listelerimizle seçime gireceğiz. Sosyal Demokrasi Partisi başı çekecek ve bu süreç sosyal demokrasi partileri arasında koalisyonu gösterecek. Doğru dil konuşursak, halk bizi laik ve hizmet odaklı yerde görür” dedi.