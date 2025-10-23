Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Asım Akansoy, parti içinde genel başkanlığa aday olması yönünde yoğun bir talep olduğunu açıkladı.

Yeni Bakış Web-TV’de programa katılan Akansoy, “Benim derdim makam değil. Bugüne kadar hangi görev verildiyse seve seve yapmaya çalıştım. Ben görevden kaçmam, her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bu ülkeye, bu partiye hizmet için genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var” dedi.

CTP Genel Başkanlık seçiminin kasım ayının son haftasında yapılmasının planlandığını belirten Akansoy, süreçte parti içi birlikteliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Akansoy, “Erhürman’ın kazanması Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde çok önemli bir rol oynayacak. Yeni bir sayfa açılıyor; bu sayfa Kıbrıs’tan Avrupa’ya kadar birçok ilişkiyi etkileyecek” dedi.

Akansoy, 2026 yılında bir erken genel seçimin olası olduğunu da belirterek, “Bana göre erken genel seçim haziran ayında olacaktır” dedi.