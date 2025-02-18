Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen beş bin kuru gıda kolisinin ülkeye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından teslim alınan gıda kolilerinin, bu yıl da adanın dört bir yanında yürütülecek çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında yürütülen çalışmalarla birçok ailenin sofralarına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.