Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüttü ve şüphesi olmasın.” dedi.

Dünyanın iyi durumda olmadığını, ekonomik olarak da dünyada büyük bir rekabet olduğunu, belirsizliklerin yükseldiğini, savaşlar yaşandığını, jeopolitik gerginliklerin arttığını söyleyen Yılmaz, çok geç olmadan tarafların masaya dönmelerini ve bir müzakereyle sorunların aşılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Temas ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını vurguladı.

-“Ziyaretimizde ilk durağımız Güzelyurt’ta inşası tamamlanan Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri olacak”

KKTC’yi bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şöyle konuştu:

"Her ziyaretimizde Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı daha derinden yaşıyoruz. Bugünkü temaslarımızda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüş alışverişinde bulunacak, KKTC’nin daha da müreffeh yarınlara kavuşması için ve KKTC’nin hak ve hukukunu korumak için atacağımız adımları ele alacağız.” dedi.

Yılmaz, ziyaretlerinin ilk durağının Güzelyurt’ta inşası tamamlanan Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri olacağını dile getirerek, temasları çerçevesinde, saha ziyaretleri ve yerinde incelemelerde bulunacaklarını belirtti.

Yılmaz, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tarihin en yüksek İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Temasları çerçevesinde, Güzelyurt Belediyesi Kitap Kafe’de gençlerle bir araya gelip düşüncelerini ve beklentilerini dinleyeceklerini ifade den Yılmaz, insan gücünün ve beşeri sermayenin bir toplumun en kıymetli varlığı olduğunu, gençlere büyük önem verdiklerini kaydetti.

-“Teknoloji üreten bir ülke olmak, hem bağımsızlık hem de refah açısından çok kıymetli”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü ziyaret ederek üniversite yetkililerinden bilgiler alacaklarını dile getiren Yılmaz, yürütülen bilimsel projeleri ve Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ni inceleyeceklerini kaydetti.

Teknoloji üreten bir ülke olmanın hem bağımsızlık hem de refah açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliklerinde en önemli gördükleri meselelerden birinin de teknoloji olduğunu ifade etti.

Yılmaz, KKTC’de de kurulu ilk ve tek savunma sanayi alanında faaliyet gösteren MEDEF Defence firmasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda gerçekleşen TEKNOFEST’e değinen Yılmaz, gençlerin teknolojiye olan ilgisini bizzat gördüklerini söyledi.

“Dünyamız maalesef iyi bir durumda değildir. Ekonomik olarak da dünyada büyük bir rekabet var, belirsizlikler yükseliyor, savaşlar yaşanıyor. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklerin yükseldiğini görüyoruz.” diyen Yılmaz, bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Hiç kimsenin merhametine güvenerek yaşayabilecek bir dönemde olunmadığını ifade eden Yılmaz, “Kendi gücümüze ve insanımıza güvenmeliyiz.” diye konuştu.

Uluslararası hukukun ve kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de de gördüklerinin altını çizen Yılmaz, “Son İsrail saldırılarında gördük. Başka birçok vesileyle de görüyoruz.” dedi.

- “Her zaman barıştan ve çözümden yanayız”

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden yana olduğunu kaydeden Yılmaz, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiopya-Somali anlaşması için, Ukrayna-Rusya savaşı için gayret sarf etti. Pakistan-Hindistan geriliminde de aktif rol oynadı. Gazze meselesinde çok ciddi diplomasi sürdürülüyor. İran-İsrail geriliminde de, dünyada Cumhurbaşkanımız kadar gayret eden başka bir lider var mı bilmiyorum?” diyen Yılmaz, TC Cumhurbaşkanı Yılmaz'ın çok büyük bir diplomasi trafiği sürdürdüğünü kaydetti.

Bu sorunların müzakereyle masada çözülmesi gerektiğini her fırsatta söylediklerini belirten Yılmaz, “Çok geç olmadan taraflar masaya dönerler. Masada bir müzakereyle sorunlar aşılır diye ümit ediyoruz. Aksi takdirde yaşanan sürecin insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri her geçen gün artacaktır. Bunun da hiç kimseye faydası olamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir tereddüttü ve şüphesi olmasın.” dedi.

Son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını söyleyen Yılmaz, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına kayıtsız kalınmayacağının altını çizdi.

Yılmaz, “Günün sonunda BRT ile gerçekleştireceğimiz röportajda, Türkiye-KKTC ilişkilerinin geldiği aşamayı ve yeni iş birliği alanlarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Programımızı Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak tamamlayacak; genç kardeşlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.