Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığındaki heyet bugün sırasıyla Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde saygı duruşunda bulunuldu ve anıt özel defterleri imzalandı.

Komisyon Başkanı Veysal Tipioğlu, Dr. Küçük’ün anıt mezarını ziyaretinde özel deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türklerini ayağa kaldıran, Kıbrıs davasının öncü lideri, varoluş mücadelesinin fikir babası ve dava adamı Sayın Dr. Fazıl Küçük; atmış olduğunuz temeller üzerinde yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü davanız sayesinde geleceğe umutla bakmaktadır.

Kıbrıs Türk halkına bağımsızlık yolunu açarak bugünlere ulaşmasında verdiğiniz mücadele ve fedakârlık asla unutulmayacaktır. Kıbrıs Türkü hür ve bağımsız olarak ebediyen yaşayacak, ortaya koyduğunuz fedakârlık asla unutulmayacaktır. Ruhunuz şad olsun…”

Tipioğlu, Denktaş’ın anıt mezarını ziyaretinde de özel deftere şunları aktardı:

“Kıbrıs Türkü’nün hafızalardan silinmeyecek lideri, dava ve fikir adamı, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş; geçmişte yürüttüğünüz ve bugün de devam eden milli davanız ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgülüğüne önder oldunuz, dünya tarihindeki müstesna yerinizi aldınız. KKTC’nin kalkınması için Türkiye olarak yek vücut hareket etmeye ve eseri olan Cumhuriyetin bekası için çalışmaya devam etmekte kararlıyız.

Türk milleti ve kahraman Kıbrıs Türk halkı, varoluş mücadelesine yaptığınız değerli katkıları ve bu uğurda göstermiş olduğunuz emsalsiz fedakârlıkları asla unutmayacaktır. Ruhunuz şad olsun…”

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda Sakarya Milletvekili Murat Kaya, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen bulunuyor.

Heyete Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle ülkede bulunan heyetin çeşitli temaslar yapması bekleniyor.