Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Filo Jet faciasının tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargıç başkanlığında bağımsız ve kamuya açık bir soruşturma çağrısı yaptı.

Çeler, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi’nin yarın gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda Filo Jet faciasına ilişkin iki araştırma önergesinin görüşülecek olmasını değerlendirdi.

Önergelerden birinin, izin ve denetim mekanizmalarını işletmekle yükümlü hükümet tarafından sunulduğunu belirten Çeler, eleştirilerde bulundu.

- “Meclis denetimi sonuna kadar işletilmelidir”

Meclis’in denetim görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Çeler, “Meclis araştırması açılsın. Bütün siyasi partiler, bütün belgeler ve bütün sorumluluk zinciri bu araştırmanın kapsamında yer alsın.” ifadesine yer verdi.

İzin ve denetim düzeni sorgulanan hükümetin yapılacak araştırmanın sınırlarını ve sonucunu belirleyemeyeceğini savunan Çeler, “Araştırılan hükümet, araştırmanın hakimi olamaz.” dedi.

Meclis araştırmasının yanında, adli sürece paralel ve bu sürecin bütünlüğünü koruyacak bağımsız bir soruşturma mekanizmasının da kurulmasını isteyen Çeler, saygın bir yargıcın başkanlık edeceği; hukuk, denizcilik, kamu yönetimi ve güvenlik alanlarında bağımsız uzmanlardan oluşan, belgelere erişme ve tanıkları dinleme yetkisine sahip, kamuya açık bir soruşturmanın kurulması gerektiğini söyledi.

Çeler, bu soruşturmanın görevinin tek tek kişileri işaret ederek sistemi aklamak değil; facianın arkasındaki tüm idari, kurumsal ve siyasi sorumluluk zincirini ortaya çıkarmak olması gerektiğini ifade etti.

Çeler, facianın aydınlatılması için ilgili belgelerin adli süreci zedelemeyecek biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek açıklanmasını istedikleri kayıtları şöyle sıraladı:

“Geminin denize elverişlilik belgeleri, teknik denetim ve bakım raporları, sefer izni ve yolcu kayıtları, hava koşullarına ilişkin rapor ve uyarılar, liman çıkış yazışmaları, acil haberleşme kayıtları, arama-kurtarma müdahale kronolojisi ve İzin, denetim ve karar süreçlerindeki bütün imza zinciri…”

Çeler, toplumun bu belgelerin hangi kurumda bulunduğunu, hangi yetkililer tarafından incelendiğini ve hangi kararların kimlerin imzasıyla alındığını bilme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

- “Hukuki ve siyasi sorumluluk birbirinden ayrılması gerekiyor”

Hukuki ve siyasi sorumluluğun birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Çeler, “Hukuki sorumluluğu bağımsız yargı belirleyecek. Siyasi sorumluluğun ortaya çıkması için yıllarca sürecek bir mahkeme kararını bekleyemeyiz. Denetim mekanizmalarını kurmak ve işletmek hükümetin görevidir. Bu sorumluluğun gereği istifadır.” dedi.

Kayıplar aranırken gerçeklerin de kaybolmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Çeler; toplumun gerçeği, adaleti ve hesabı beklediğini belirterek, eleştirilerini sürdürdü.

Çeler, Filo Jet dosyasının üzerinin örtülmeyeceğini ve bu dosyanın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.