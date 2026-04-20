Dünyanın en önemli yol koşularından Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Uluslararası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirilirken, 20 bine yakın sporcunun ter döktüğü yarışta hem uluslararası düzeyde hem de Türkiye özelinde tarihi dereceler elde edildi. Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratona katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularımız yaş gruplarında çok önemli dereceler elde ettiler.

45-49 YAŞ GRUBU BİRİNCİSİ HAKAN TAZEGÜL

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 45-49 yaş grubunda Uluslararası ve Türkiye genelinde birinci oldu. Uluslararası 21. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik yarışta başarılı sporcumuz Hakan Tazgül, 1 saat 13 dakika, 26 saniye ile Uluslararası ve Türkiye genelinde birinci oldu.

45-49 YAŞ GRUBU NECAT ÇAPUN İKİNCİ

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonunda yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı sporcumuz Necat Çapun ise 44-49 yaş gurubunda 1 saat, 16 dakika, 28 saniyelik derecesiyle Uluslararası ve Türkiye genelde ikinci oldu.

35-39 YAŞ GRUBU YUSUF GÖKALP ÜÇÜNCÜ

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonunda yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı bir diğer sporcumuz Yusuf Gökalp 35-39 yaş gurubunda 1 saat, 13 dakika, 04 saniyelik derecesiyle Uluslararasında dördüncü, Türkiye genelde ise üçüncü oldu.

Ayrıca ülkemizden 21 Km’lik Yarı Maraton yarışına katılan bir başka sporcumuz Mehmet Sakallı da 1 saat, 17 dakika, 47 saniyelik derecesiyle 40-44 yaş gurubunda Uluslararasında dördüncü Türkiye genelinde ikinci oldu.