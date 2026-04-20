KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Final Yarışları başladı. Elemelerde başarılı olarak finallere katılma hakkı elde eden okullar, için Atatürk Stadı’nda düzenlenen yarışların ilk gününde piste çıktı.

İlk gün sonunda küçük erkeklerde Şehit Hüseyin Akil İlkokulu birinci, Kurtuluş İlkokulu ikinci ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) üçüncü olarak takım sıralamasında yer aldı.

Küçük kızlarda Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) ile Şehit İlker Karter İlkokulu aynı puanla ilk iki sırayı paylaşırken, bu okulları Şehit Hüseyin Akil İlkokulu takip etti. Salı günü yapılacak ikinci gün yarışları ile beraber dereceler belirlenmiş olacak. İlk gün yarışlarının ardından oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Erkek

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 161 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu - 127 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 121 Puan

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 120 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 118 Puan

6. Yakın Doğu İlkokulu - 112 Puan

7. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) - 110 Puan

8. Alsancak İlkokulu - 107 Puan

KÜÇÜK KIZ

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 131 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu - 131 Puan

3. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 128 Puan

4. Levent Primary İlkokulu - 122 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu - 120 Puan

6. Kurtuluş İlkokulu - 110 Puan

7. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 109 Puan

8. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 102 Puan