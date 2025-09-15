Tatlısu’da pazar günü “Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Doğa Yürüyüşü” etkinliği yapılıyor.

Etkinlik “Cittaslow Sunday” kapsamında 21 Eylül’de, Uluslararası Cittaslow Ağı’na üye tüm belediyelerle eş zamanlı olacak şekilde Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi tarafından düzenliyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin sabah 08.30’da Zambak Tatil Köyü’nde başlayacağı, program kapsamında önce bisiklet sürüşü yapılacağı, ardından katılımcıların doğa yürüyüşüne çıkacağı belirtildi.

Etkinliğin ücretsiz olacağı duyurulan açıklamada, bisikleti olanların kendi bisikletleriyle katılabileceği de ifade edildi.